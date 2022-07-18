В обігу з'явилися монети, створені за мотивами пісні "Ой у лузі червона калина"

За час повномасштабної війни в Україні з'явилося кілька тематичних монет. І сьогодні, 18 липня, Національний банк ввів в обіг ще одну пам’ятну монету – "Ой у лузі червона калина".

Так, нові монети присвячені українській пісні, яка стала саундтреком цієї російської-української війни, а також – новим символом незламності нашого народу. Про це пише пресслужба Національного банку України.

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Як виглядають монети "Ой у лузі червона калина"

На аверсі зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний боєць Збройних Сил України підіймають калину, крона якої нагадує обриси нашої країни. Угорі напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!".

зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний боєць Збройних Сил України підіймають калину, крона якої нагадує обриси нашої країни. Угорі напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!". На реверсі на дзеркальному тлі угорі продовження пісні: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!". У центрі зображено гілку – листок та ягоди калини.

Монети вийшли номіналом у 5 гривень (із нейзильберу) та 10 гривень (зі срібла). Тираж монет зі срібла – до 5 000 штук, з нейзильберу – до 250 000 штук.

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