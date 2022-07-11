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Нацбанк випустив пам'ятні монети, які присвячені російсько-українській війні

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Нацбанк випустив пам'ятні монети - фото 1
Нацбанк випустив пам'ятні монети / facebook

Національний банк України випустив колекційні монети "У єдності – сила". Вони присвячені міжнародній підтримці України у війні, яку розв'язала Росія.

Так, пресслужба НБУ повідомила, що в обігу з'явилися 5- та 10-гривневі пам'ятні монети. Вони стали першими у серії "Безсмертна моя Україна".

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Це перші монети, які Національний банк вводить в обіг під час війни. Від ідеї до випуску вони створені в умовах воєнного часу під звуки сирен повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Нацбанк випустив пам'ятні монети, які присвячені російсько-українській війні - фото 509283

Як виглядають пам'ятні монети від НБУ

На монетах зображено прапори 15 країн, які допомагають Україні перемогти окупантів: США, Велика Британія, Польща, Канада, Естонія, Литва, Латвія, Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція, Японія.

  • Колекційна монета номіналом 10 гривень виготовлена ​​зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама, діаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук.
  • 5-гривнева монета виготовлена ​​з нейзильберу. Маса – 16,5 грама, діаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (у тому числі до 75 000 матимуть сувенірну упаковку).
Нацбанк випустив пам'ятні монети, які присвячені російсько-українській війні - фото 509281
Нацбанк випустив пам'ятні монети, які присвячені російсько-українській війні - фото 509282

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