Нацбанк збільшив ліміт: скільки тепер можна зняття готівки в іноземній валюті

У Національному банку України змінили ліміт на виведення валюти з рахунків. Читайте далі, скільки тепер можна зняти готівки у еквіваленті.

Як пише пресслужба НБУ, щоденний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків збільшено з 30 до 100 тисяч гривень в еквіваленті. Це нововведення поширюється на зняття валюти з рахунків в українських банках. У гривні також можна зняти 100 тисяч на добу.

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Крім цього, лише 100 тисяч гривень на місяць можна переказати на карти фізичних осіб за кордоном, для поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплати дорожніх чеків та купівлі віртуальних активів (наприклад, криптовалюти).

Разом з тим, Національний банк й надалі закликає користуватися безготівковими розрахунками. Розраховуватись картами українських банків за товари та послуги у торгових мережах та в інтернеті можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном.

Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень, – додали в НБУ.

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