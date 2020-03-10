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Коронавірус 8 березня

У купальнику: найзвабливіша гравець у покер показала, як ховається від коронавірусу

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Сара Андервуд у бікіні - фото 1
Сара Андервуд у бікіні / instagram.com/saraunderwood

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своєю усмішкою та розкішною фігурою, а й почуттям гумору. Нещодавно білявка показала, як береже себе від коронавірусу.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Поки весь світ схвильований поширенням коронавірусу, то Сара не підтримує паніку і навіть робить меми з собою. Річ у тому, що красуня має власну хатинку на природі, де проводить найбільше часу.

Вони: ти не можеш провести все своє життя, ховаючись від вірусу. Що ти робитимеш, будеш жити в лісі?
Я:
У купальнику: найзвабливіша гравець у покер показала, як ховається від коронавірусу - фото 391115

Такий пікантний кадр викликав справжній захват у шанувальників, і не дарма, адже Сара не соромиться своєї фігури та знається на гуморі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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