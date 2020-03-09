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Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+)

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Белла Хадід без спіднього - фото 1
Белла Хадід без спіднього

Популярна модель Белла Хадід знову викликала шквал обговорень через пікантні фото лише у халатику. Дівчина з ідеальними формами та незвичайною вродою знає, як привернути увагу!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 25,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Недавно зірка опублікувала кілька кадрів у ванній, на яких позує з маскою на обличчі та лише у халаті без спіднього. За лічені години допис зібрав більше як 800 тисяч лайків та понад тисячу коментарів.

Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+) - фото 390965

Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+) - фото 390966

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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