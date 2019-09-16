Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Складено рейтинг найбрудніших міст у світі

  • 27
У цих містах люди потерпають від брудного повітря - фото 1
У цих містах люди потерпають від брудного повітря

Greenpeace і AirVisual опублікували список з 200 найбільш забруднених міст світу. Лідерами антирейтингу виявилися азійські міста.

22 з 30 найбільш забруднених міст планети розташовані в Індії. Список очолив Гургаон – місто-супутник Делі на 900 тисяч мешканців.

І ще: Теплом лондонського метрополітену обігріватимуть будинки

У рейтингу опинилося багато і китайських міст, правда, вони посіли місця переважно після 50. Пекін виявився на 122 рядку, і очікується, що вже у 2020 році місто покине топ-200, оскільки в китайській столиці серйозно мають намір скоротити викиди PM2,5 – крихітних часток, які є найнебезпечнішими забруднювачами повітря.

Топ-20 міст світу за рівнем забруднення:

1. Гургаон (Індія),
2. Газіабад (Індія);
3. Фейсалабад (Пакистан);
4. Фарідабад (Індія);
5. Бхіваді (Індія);
6. Нойда (Індія);
7. Патна (Індія);
8. Хотан (Китай);
9. Лакнау (Індія);
10. Лахор (Пакистан);
11. Делі (Індія);
12. Джодхпур (Індія);
13. Музафарпур (Індія);
14. Варанасі (Індія);
15. Морадабад (Індія);
16. Агра (Індія);
17. Дакка (Бангладеш);
18. Гайя (Індія);
19. Кашгар (Китай);
20. Джинді (Індія).

Очолюють антирейтинг індійські міста - фото 355406
Очолюють антирейтинг індійські міста

З міст, які розташовуються не в Азії, надзвичайно брудними виявилися тільки Лукавач, Жівініце і Тузла (Боснія і Герцеговина), Кано (Нігерія), Тетово (Македонія), Падре-Лас-Касас (Чилі), Казімкарабекір (Туреччина).

Весь список найбільш забруднених міст світу можна вивчити за посиланням.

За даними ВООЗ, через забруднене повітря у світі щороку передчасно помирає 7 млн ​​осіб.

Читайте також: Моторошно і круто: у мережі показали справжню суть пляшок з водою

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 3099
Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)
  • 14 вересня, 21:23
  • 1461
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 801
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ