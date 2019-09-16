Складено рейтинг найбрудніших міст у світі

У цих містах люди потерпають від брудного повітря

Greenpeace і AirVisual опублікували список з 200 найбільш забруднених міст світу. Лідерами антирейтингу виявилися азійські міста.

22 з 30 найбільш забруднених міст планети розташовані в Індії. Список очолив Гургаон – місто-супутник Делі на 900 тисяч мешканців.

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У рейтингу опинилося багато і китайських міст, правда, вони посіли місця переважно після 50. Пекін виявився на 122 рядку, і очікується, що вже у 2020 році місто покине топ-200, оскільки в китайській столиці серйозно мають намір скоротити викиди PM2,5 – крихітних часток, які є найнебезпечнішими забруднювачами повітря.

Топ-20 міст світу за рівнем забруднення:

1. Гургаон (Індія),

2. Газіабад (Індія);

3. Фейсалабад (Пакистан);

4. Фарідабад (Індія);

5. Бхіваді (Індія);

6. Нойда (Індія);

7. Патна (Індія);

8. Хотан (Китай);

9. Лакнау (Індія);

10. Лахор (Пакистан);

11. Делі (Індія);

12. Джодхпур (Індія);

13. Музафарпур (Індія);

14. Варанасі (Індія);

15. Морадабад (Індія);

16. Агра (Індія);

17. Дакка (Бангладеш);

18. Гайя (Індія);

19. Кашгар (Китай);

20. Джинді (Індія).

Очолюють антирейтинг індійські міста

З міст, які розташовуються не в Азії, надзвичайно брудними виявилися тільки Лукавач, Жівініце і Тузла (Боснія і Герцеговина), Кано (Нігерія), Тетово (Македонія), Падре-Лас-Касас (Чилі), Казімкарабекір (Туреччина).

Весь список найбільш забруднених міст світу можна вивчити за посиланням.

За даними ВООЗ, через забруднене повітря у світі щороку передчасно помирає 7 млн ​​осіб.

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