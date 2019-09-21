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Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики
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Найбільша в історії наукова експедиція вирушає до Арктики для вивчення клімату. Німецький криголам під назвою "Полярна зоря" відчалив від берега у норвезькому місті Тромсе та вирушив у Арктику.
В експедиції під назвою MOSAiC (Багатопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) беруть участь близько 600 дослідників із 17 країн. Вартість проєкту склала 140 мільйонів євро, половину з яких сплатила Німеччина.
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"Це відбувається, це дійсно відбувається. Найбільша арктична експедиція ось-ось почнеться (...) Ця мрія здійснилася після стількох років важкої праці", – сказав керівник експедиції Маркус Рекс на прес-конференції за кілька годин до відправлення.
Криголам попрямує в центральну Арктику. За два тижні він має відшукати велику крижину, на якій буде розміщено наукову базу. Вона дрейфуватиме у невідомому напрямку протягом року. На ній по черзі будуть працювати групи науковців. Флот з чотирьох криголамів з Росії, Китаю та Швеції, а також літаки і вертольоти забезпечать зміну екіпажу та обслуговуватимуть експедицію.
Головними завданнями експедиції буде збір даних, які "терміново необхідні для розуміння нашого клімату", повідомив Маркус Рекс, додавши, що клімат в Арктиці є найбільш невизначеним, а потепління там відбувається найшвидшими темпами.
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