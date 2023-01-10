В Івано-Франківську додатково виплачуватимуть до 50 000 гривень за новонародженого

В Івано-Франківську родини зможуть отримати 20 або 50 тисяч гривень за народженого малюка. Таким грошовим чином заохочують сім'ю у франківській громаді, щоб збільшувалась народжуваність. Читайте далі та дізнайтеся, хто саме отримає виплати!

Якщо упродовж 2023 року в Івано-Франківську народити дитину в міському пологовому, то вам виплатять чималі кошти. Про це повідомив Руслан Марцінків, міський голова міста.

І ще: Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році

Гроші виплачуватимуть з бюджету міста у вигляді додаткової разової допомоги. Тобто державну фінансову допомогу батьки теж отримають. Розмір виплати становить 20 000 гривень для усіх, а 50 000 гривень, якщо один з батьків дитини військовий.

Така програма незабаром запрацює, а наразі її розробляють. Про час, місце та умови подачі документів повідомлять згодом.

Зверніть увагу! Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює", – зауважив мер.

До теми: Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо