Ось хто в Україні отримує найвищі зарплати – програмісти, менеджери, трейдери, водії тощо

Серед високооплачуваних вакансій залишаються різні посади в ІТ, проте є великі зарплати й в інших сферах. Читайте далі та дізнайтеся, хто отримує найбільшу заробітну плату в Україні!

За даними Work.ua найвищі зарплати у працівників ІТ-сфери. Діапазон таких зарплат в Україні коливається від 145 тисяч (C++ developer) до 26 тисяч гривень (Project manager).

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Якщо поцікавитися, скільки ж платять в Україні, то за даними Work.ua середня зарплата становить 15 000 гривень. Це підсумок після аналізу усіх розміщених вакансій на сайті за останні 3 місяці.

Серед тих, хто отримує найвищі заробітні плати в Україні – програмісти. Їхня зарплата коливається від 145 тисяч до 35 тисяч гривень. У доларовому еквіваленті, це від 4000 доларів до 960 доларів щомісяця.

Ті, хто отримують найбільші зарплати в Україні, але не дотичні до ІТ-сфери:

Ендодонтист – 45 000 грн

Трейдер – 45 000 грн

Водій-міжнародник – 42 500 грн

Директор з маркетингу – 40 000 грн

Прохідник – 37 000 грн

Топ-менеджер – 35 000 грн

Ортодонт – 35 000 грн

Директор з будівництва – 35 000 грн

Керівник відділу продажу – 35 000 грн

Стоматолог – 35 000 грн

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