Джавеліна, Сонія, Афелія, Оріон, Кий, Явір – оригінальні імена дітей в Україні у 2022 році

У міжрегіональному управлінні мін'юсту назвали, які імена для дітей найчастіше обирали батьки в Києві та області протягом 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся, які найбільш оригінальні варіанти використовували!

У Мін'юсті оприлюднили перелік імен, якими називали маленьких українців торік. Імена для новонароджених обирають не лише відповідно до власних уподобань, а й релевантно до історичних подій, популярних назв чи традицій, якими можна відродити старовинні імена.

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І порада молодим батькам – будьте максимально відповідальними, визначаючи, як наректи свою дитину. Пам'ятайте, що ім'я впливає на долю людини", – додали у Міністерстві юстиції.

Серед популярних імен, які вже впродовж кількох років зберігають першість у рейтингу – Софія, Марія, Марк та Артем.

Пам'ятайте, що ім'я та по батькові можна в будь-який час законно змінити за бажанням обох батьків. Або ж після 16 років без згоди батьків на власний розсуд.

А ось рідковживані імена у 2022 році здивують багатьох:

Жіночі імена . Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра, Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна, Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра, Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія-Севда, Лоліта, Моніка, Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана, Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна.

. Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра, Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна, Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра, Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія-Севда, Лоліта, Моніка, Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана, Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна. Чоловічі імена. Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав, Арней, Вільям, Дем'ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур, Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфірь, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон, Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас, Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, Нікодим, Раян, Севіур, Стефа, Юсуф, Авдей, Айртон, Алекс, Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Рувим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, Тамірлан, Фарід, Хома.

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