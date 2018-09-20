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В Італії відкрили запаморочливий міст у небо

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Туристам прогулянка по мосту обійдеться у п'ять євро - фото 1
Туристам прогулянка по мосту обійдеться у п'ять євро / milano.corriere

Найвищий підвісний міст в Європі побудували в Італії.

Перекинули міст над долиною між двома населеними пунктами − Морбеньо і Сондріо.

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Переправа з'єднує дві гірські вершини висотою більше кілометра. При цьому сам міст розташовується на відстані 140 метрів над землею, його довжина − майже 250 метрів. Перспективи у нової споруди грандіозні: йому вже пророкують місце в списку основних визначних пам'яток країни, адже з моста відкривається шикарний краєвид на околиці − греблю, пасовища, вершини Альп, річку і озеро.

Туристам прогулянка по мосту обійдеться у п'ять євро, і вони зможуть ходити туди-сюди необмежену кількість разів. Місцевим жителям платити не доведеться, переправа дозволить їм швидко дістатися до пасовищ і інших сіл.

В Італії відкрили запаморочливий міст у небо - фото 277328
В Італії відкрили запаморочливий міст у небо
В Італії відкрили запаморочливий міст у небо - фото 277329
В Італії відкрили запаморочливий міст у небо

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Джерело: milano.corriere
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