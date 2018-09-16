У Києві міст Патона перетворився у водоспад: з’явилося відео

На мосту імені Євгена Патона в Києві прорвало труби, в результаті чого вода "річкою" почала стікати в Дніпро.

Прорив труби в трьох місцях моста стався ще 9 вересня. Пізніше ситуація погіршилася, а потоки води, яка стікала з моста, стала нагадувати водоспад. Користувачі соціальної мережі в коментарях відзначили, що за останні кілька місяців це вже третій випадок.

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Представники прес-служби Київської міської державної адміністрації вказали, що аварійна служба Київтеплоенерго продовжує усувати пошкодження, виявлені в результаті гідравлічних випробувань.

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