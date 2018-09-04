У цьому канадському місті гуде земля: відеофакт

У місті Віндзор в Канаді вже більше 8 років говорять про одне аномальне явище.

"Віндзорський гул" з'являється нерегулярно і може тривати всього кілька годин, а може і кілька днів поспіль. В останньому випадку його тривалий вплив викликає у багатьох місцевих жителів депресію, головні болі, безсоння тощо.

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"Неможливо сховатися від нього. Ви перебуваєте в своєму будинку і чуєте його, ви їдете на роботу і чуєте його, ви перебуваєте на роботі, в своєму саду, на природі і всюди ви його чуєте", – поскаржився журналістам The Guardian місцевий житель в інтерв'ю 2016 року.

Люди кажуть, що найбільше гул нагадує низький гуркіт, але деякі порівнюють його з постійно повторюваним звуком як від удару грому. Іншим він здається схожим на постійний шум двигуна на холостому ходу. Але всі погоджуються з тим, що до такого шуму неможливо звикнути. Віндзорський гул неодноразово записували на відео, наприклад його можна почути на початку цього ролика.

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