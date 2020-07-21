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В Італії представили електроспорткар Bandini Dora
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Італійський автовиробник GFG Style презентував новий електричний спорткар Bandini Dora. Двомісний суперкар вийде лімітованою версією. Він зможе проїхати 450 км без підзарядки.
Електрична новинка отримала подвійний двигун і батарея в 90 кВт. Загальна потужність установки досягає 536 кінських сил. З місця до ста кілометрів на годину Bandini Dora розганяється за 3,3 секунди, а максимальна швидкість двомісного авто – 250 кілометрів на годину.
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За заявами виробників, суперкар проїжджає на одному заряді до 450 кілометрів. Новинка вийде в лімітованої версії.
Електрокар має обтічні агресивні форми і двері, що відкриваються вгору. Передні фари спорткара звужуються, піднімаючись до лобового скла і перетікаючи в рамку, яка закінчується на спойлері.
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