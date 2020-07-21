В Італії представили електроспорткар Bandini Dora

Італійський автовиробник GFG Style презентував новий електричний спорткар Bandini Dora. Двомісний суперкар вийде лімітованою версією. Він зможе проїхати 450 км без підзарядки.

Електрична новинка отримала подвійний двигун і батарея в 90 кВт. Загальна потужність установки досягає 536 кінських сил. З місця до ста кілометрів на годину Bandini Dora розганяється за 3,3 секунди, а максимальна швидкість двомісного авто – 250 кілометрів на годину.

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За заявами виробників, суперкар проїжджає на одному заряді до 450 кілометрів. Новинка вийде в лімітованої версії.

Електрокар має обтічні агресивні форми і двері, що відкриваються вгору. Передні фари спорткара звужуються, піднімаючись до лобового скла і перетікаючи в рамку, яка закінчується на спойлері.

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