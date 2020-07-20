Tesla Model Y можна взяти в оренду за 500 доларів на місяць

Оренда автомобілів преміумкласу завжди користувалася популярністю. Американська компанія Tesla, яка не пропускає жодної можливості популяризувати свої електромобілі, також вирішила здавати їх у лізинг.

Примітно, що Tesla практикує лізинг з серпня 2019 року. Практично рік тому вона запропонувала цю послугу для Model 3. Тепер же в оренду можна взяти і електрокросовер Model Y.

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Вартість оренди в місяць становить 499 доларів. Також потрібно внести завдаток у розмірі 4500 доларів. Максимальний термін оренди становить 36 місяців з виділенням 10 тисяч миль (16 тисяч кілометрів).

Зараз ця послуга доступна тільки для жителів США, але надалі виробник має намір розширити зону дії.

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