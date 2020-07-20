В'єтнамці створили картонну копію Lamborghini Aventador: епічне відео

Блогери з В'єтнаму показали Lamborghini Aventador SVJ з кузовом з картону. На збірку репліки витратили майже п'ять місяців і близько 500 доларів. Ми вважаємо, що це ідеальний злочин.

Процес створення бюджетної копії блогери показали на серії відео, опублікованих на YouTube-каналі NHẾT TV. Базою для суперкара став каркас, зварений зі сталевих брусків. Шасі блогери також виготовили самі, використовуючи найдешевші деталі і металобрухт.

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Наступним етапом стала збірка кузова з картонних листів. До цієї задачі блогери підійшли з особливою ретельністю: з картону вирізали отвори під оптику, численні повітроводи і "повітряний" спліттер. Також в'єтнамці постаралися повторити форму рельєфного капота, а ще оснастили модель рухливими дверима "крила чайки".

Під картонним капотом гіперкара ховається 150-кубовий мотор від мотоцикла.

Оригінальний Lamborghini Aventador SVJ оснащується 6,5-літровим атмосферним V12, що розвиває 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. З місця до першої "сотні" він розганяється за 2,8 секунди, а максимальна швидкість складає 350 кілометрів на годину.

Копія італійського суперкара – не перше творіння в'єтнамців. У березні вони показали картонний Bugatti Chiron з педальним приводом від велосипеда замість мотора.

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