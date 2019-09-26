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У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось

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Юну екоактивістку запідозрили у брехні - фото 1
Юну екоактивістку запідозрили у брехні / gettyimages

Користувачі соцмереж виявили знімок шведської екоактивістки Грети Тунберг, на якому видно, як юна захисниця довкілля, котра звинувачує світових лідерів у бездіяльності стосовно кліматичної кризи, їсть із пластикового посуду. Реакція мережі не змусила на себе довго чекати!

Фотографія опублікована 22 січня цього року. На знімку, яким дівчинка поділилася в соцмережах, вона обідає у поїзді в Данії.

Більше про екоактивістку: Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку

У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось - фото 357734

Звичайно, після заяв Грети про втрачене дитинство та майбутнє, користувачі мережі відразу ж стали обговорювати те, скільки навколо Тунберг пластику:

"Грета фон Пластик"

"Банани. У Данії. Звичайно ж, локально вирощені й екологічно зібрані. Так радий бачити, що ви заробляєте достатньо грошей, щоб подорожувати по світу з комфортом. Справжній зелений герой".

"Пластик і банани. Всі локальні, з Данії".

"Як ви смієте використовувати стільки пластику?"

"На столі більше пластику, ніж їжі".

Нагадаємо, що напередодні активістка виголосила полум'яну промову на саміті ООН, в якій звинуватила керівників держав у тому, що вони ігнорують питання зміни клімату, віддаючи перевагу думкам про гроші та моментальне збагачення.

"Все це неправильно. Я не повинна бути тут, я мала би бути в школі по той бік океану. Своїми пустими розмовами ви вкрали мої мрії та моє дитинство. Починається масове вимирання, але все, про що ви можете говорити, – це гроші та казки про безкінечний економічний ріст. Як ви смієте!

Упродовж 30 років наука надзвичайно чітко вказувала на небезпеку глобального потепління. Ви говорите, що розумієте, наскільки це серйозна проблема. Але я відмовляюсь вірити в це: якби ви все розуміли та продовжували бездіяльність, то це було злодіянням", – підкреслила Грета.

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Джерело: Buro247
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