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В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі

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Політик Бегона Віллачіс - фото 1
Політик Бегона Віллачіс / Instagram

Користувачі мережі виявили неймовірну схожість між герцогинею Сассекською Меган Маркл і 40-річною жінкою-політиком з Іспанії Бегоною Віллачіс.

Іспанка схожа на Меган Маркл не тільки зовні. Відомо, що Бегона вийшла заміж 19 травня, як і герцогиня. Крім того, іспанська політик недавно стала мамою – її дочка Інес з'явилася на світ через кілька днів після народження первістка Меган і Гаррі Арчі Харрісона.

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В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331277
В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331276

Проте наголошується, що, на відміну від Маркл, Віллачіс стала мамою втретє. Про двійника герцогині Сассекської відомо, що вона претендує на пост мера Мадрида. Жінка знає про свою схожість з Меган і розповідає, що її часто плутають з актрисою.

"Люди іноді зупиняють мене на вулиці і запитують, чи не Меган я. Іноді це буває дуже кумедно. Мої доньки часто дражнять мене через це", – зазначила Віллачіс в одному з інтерв'ю.

В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331273

В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331272

В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331274

В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331275

В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі - фото 331278

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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