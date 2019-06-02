В Іспанії знайшли двійника Меган Маркл: ажіотаж в мережі

Користувачі мережі виявили неймовірну схожість між герцогинею Сассекською Меган Маркл і 40-річною жінкою-політиком з Іспанії Бегоною Віллачіс.

Іспанка схожа на Меган Маркл не тільки зовні. Відомо, що Бегона вийшла заміж 19 травня, як і герцогиня. Крім того, іспанська політик недавно стала мамою – її дочка Інес з'явилася на світ через кілька днів після народження первістка Меган і Гаррі Арчі Харрісона.

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Проте наголошується, що, на відміну від Маркл, Віллачіс стала мамою втретє. Про двійника герцогині Сассекської відомо, що вона претендує на пост мера Мадрида. Жінка знає про свою схожість з Меган і розповідає, що її часто плутають з актрисою.

"Люди іноді зупиняють мене на вулиці і запитують, чи не Меган я. Іноді це буває дуже кумедно. Мої доньки часто дражнять мене через це", – зазначила Віллачіс в одному з інтерв'ю.

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