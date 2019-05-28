У мережу потрапило найдивніше фото принца Гаррі

Днями 34-річний принц Гаррі повернувся в Лондон зі своєї ділової поїздки в Рим, де він провів три дні, хоча спочатку передбачалося, що він буде відсутній вдома тільки добу.

Герцог Сассекський прилетів в столицю Італії, щоб взяти участь у благодійному матчі в поло. Його організувала патронована Гаррі благодійна організація Sentebale, що допомагає африканським дітям.

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Згодом принца побачили на борту літака British Airways, що вилетів з римського аеропорту. Гаррі летів першим класом. А один пасажир навіть встиг зробити фотографію онука Єлизавети II. За інформацією ЗМІ прихильниця королівської сім'ї помітила принца Гаррі, який сидить в першому класі поруч зі своїм охоронцем, і описала в Facebook подробиці цієї події.

Не дивно, що принц Гаррі виглядав втомленим, адже зовсім недавно вони з Меган вперше стали батьками і весь свій час присвячують синові Арчі.

Принц Гаррі

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