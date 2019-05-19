Перша річниця: принц Гаррі і Меган Маркл поділилися раніше неопублікованими фото з весілля

Сьогодні, 19 травня, виповнюється рівно рік з дня весілля принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.

З нагоди першої річниці, яку називають ситцевою весіллям, герцог і герцогиня Сассекські опублікували в своєму Instagram добірку раніше не опублікованих фотографій, зроблених рік тому.

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"Сьогодні відзначається річниця весілля герцога і герцогині Сассекських. Їх Королівські Високості обмінялися клятвами в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку 19 травня 2018 року", – йдеться у підписі до посту.

Фотографії, на яких відображені Гаррі і Меган в день свого весілля, накладені на пісню "This Little Light of Mine", яка звучала в цей день. На знімках – Гаррі, разом з братом Вільямом відправляється на весілля, Меган йде до вівтаря в супроводі принца Чарльза, Гаррі і Меган, що ставлять підписи у свідоцтві, мати Меган і інші гості.

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