Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Перша річниця: принц Гаррі і Меган Маркл поділилися раніше неопублікованими фото з весілля

  • 11
Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / instagram

Сьогодні, 19 травня, виповнюється рівно рік з дня весілля принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.

З нагоди першої річниці, яку називають ситцевою весіллям, герцог і герцогиня Сассекські опублікували в своєму Instagram добірку раніше не опублікованих фотографій, зроблених рік тому.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі поділилися новим фото сина

"Сьогодні відзначається річниця весілля герцога і герцогині Сассекських. Їх Королівські Високості обмінялися клятвами в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку 19 травня 2018 року", – йдеться у підписі до посту.

Фотографії, на яких відображені Гаррі і Меган в день свого весілля, накладені на пісню "This Little Light of Mine", яка звучала в цей день. На знімках – Гаррі, разом з братом Вільямом відправляється на весілля, Меган йде до вівтаря в супроводі принца Чарльза, Гаррі і Меган, що ставлять підписи у свідоцтві, мати Меган і інші гості.

Читайте також: Принц Гаррі відверто розповів про перші дні батьківства

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • Вчора, 15:50
  • 126
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 483
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1475679
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз