В Іспанії шукають бармена, щоб врятувати село від вимирання

Іспанська влада шукає бармена в село Олвес в муніципалітеті Калатаюд, щоб врятувати його від вимирання. Тому фахівця заманюють наданням безкоштовного будинку і мінімальними рахунками за електрику.

Село, в якому живе всього 70 осіб, опинилося під загрозою зникнення, коли звідти звільнився бармен. Бар був єдиним місцем, де збиралися всі місцеві жителі.

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Новому бармену обіцяють надати будинок, звільнити від платежів за оренду, опалення і половини суми рахунку за електрику. Якщо працівник приїде з сім'єю, то влада обіцяє всіх членів працевлаштувати, а дітям організувати трансфер до навчального закладу.

Єдина вимога до майбутнього бармена – він повинен офіційно оформитися. Відзначається, що на вакансію вже є багато претендентів не тільки з Іспанії, але й з інших країн.

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