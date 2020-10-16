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В Іспанії шукають бармена, щоб врятувати село від вимирання

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Село Олвес в Іспанії - фото 1
Село Олвес в Іспанії / wikipedia

Іспанська влада шукає бармена в село Олвес в муніципалітеті Калатаюд, щоб врятувати його від вимирання. Тому фахівця заманюють наданням безкоштовного будинку і мінімальними рахунками за електрику.

Село, в якому живе всього 70 осіб, опинилося під загрозою зникнення, коли звідти звільнився бармен. Бар був єдиним місцем, де збиралися всі місцеві жителі.

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Новому бармену обіцяють надати будинок, звільнити від платежів за оренду, опалення і половини суми рахунку за електрику. Якщо працівник приїде з сім'єю, то влада обіцяє всіх членів працевлаштувати, а дітям організувати трансфер до навчального закладу.

Єдина вимога до майбутнього бармена – він повинен офіційно оформитися. Відзначається, що на вакансію вже є багато претендентів не тільки з Іспанії, але й з інших країн.

В Іспанії шукають бармена, щоб врятувати село від вимирання - фото 430523

В Іспанії шукають бармена, щоб врятувати село від вимирання - фото 430524

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Джерело: idealista
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