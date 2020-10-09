Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії

Життя в умовах пандемії не означає, що не можна просити про підвищення свого заробітку, вважає кар'єрний коуч Карен Коффі. Вона працювала зі співробітниками найбільших американських компаній – від Walt Disney до Berkshire Hathaway. Також вона дала кілька слушних порад!

За словами експерта, зміна економічної ситуації може виявитися зовсім не безнадійною. Тож можна сміливо пробувати говорити про перегляд заробітної плати.

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"Багато компаній зараз отримують рекордний прибуток. Не зациклюйтеся на думці про загальне страждання та дефіцит грошей, тому що керівництво користується цією установкою і не пропонує своїм підлеглим підвищення оплати", – розповіла Каррен Коффі.



Не потрібно боятися розмовляти про підвищення заробітної плати

Як вважає Карен Коффі, у будь-якій ситуації потрібно грамотно відстоювати свої права, тому, як і у звичайні часи, приготуйтеся пояснити шефу, чому підвищення зарплати стане справедливим рішенням.

Експерт радить не посилатися на загальний стан економіки й особисту фінансову ситуацію: ваш начальник може обернути такий аргумент проти вас. Використовуйте пандемію як перевагу, тобто розкажіть про те, що навіть у такій складній атмосфері ви допомагаєте компанії триматися на плаву.



Не посилайтеся на загальний стан економіки й особисту фінансову ситуацію

Важливо чітко проговорити своєму керівнику, як саме змінилися ваші обов'язки з приходом пандемії, вважає експерт. Особливо це стосується тих, хто працює на передовій і викладається у рази більше, ніж в докоронавірусний час.

Нарешті, пам'ятайте, що, якщо вам відмовили в збільшенні зарплати, це ще не кінець переговорів. Якщо начальник вважає, що зараз не найкращий час обговорювати такі питання, перенесіть розмову на зручнішу дату й обов'язково поверніться до неї – тоді вам не доведеться починати все з початку.

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