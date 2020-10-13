У Японії запропонували працювати на колесі огляду тим, хто не прив'язаний до офісу

Керівництво японського парку розваг Йоміуріленд в місті Інаго запропонувало місцевим жителям, які працюють віддалено, орендувати як "офіс" одну з кабінок колеса огляду. Новий тариф луна-парку називається "Розважальна робота".

Пропозиція почне діяти з 15 жовтня. Усі охочі зможуть заплатити 1900 ієн (18 доларів) і сидіти в кабінці хоч цілий день. На атракціоні можна під'єднатися до вайфаю, але його використання не входить у вартість квитка – доведеться платити окремо.

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За ті ж 18 доларів можна орендувати й інший "офіс" на території луна-парку – будку біля басейну, всередині якої стоять стілець і стіл. В кінці робочого дня працівники зможуть відвідати також і інші атракціони, але за додаткову плату.

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