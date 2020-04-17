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Коронавірус Великдень

В Іспанії через карантин усі школярі отримають хороші оцінки

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Школярам в Іспанії поставлять хороші оцінки по завершенню року - фото 1
Школярам в Іспанії поставлять хороші оцінки по завершенню року

Усі іспанські учні автоматично отримають задовільні оцінки за поточний семестр, оскільки внаслідок карантину вчилися в надзвичайних умовах. Таке рішення прийняла влада Іспанії.

Учням, які мали серйозні проблеми з навчанням, дадуть можливість перескласти певні предмети восени, але нікого залишати на другий рік не будуть, "крім незначних винятків, які потребують узгодження з регіональними органами освіти".

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Іспанські школярі вже понад місяць навчаються дистанційно. Школи спробували організувати повноцінне навчання онлайн, але з перемінним успіхом. Педагоги висловлювали стурбованість, що діти, які не мають доступу до необхідних технологій, внаслідок карантину почнуть відставати. Таких – близько 10%.

Іспанських школярів не планують залишати на наступний рік - фото 398709
Іспанських школярів не планують залишати на наступний рік

Окремі освітні організації просять уряд продовжити роботу шкіл влітку, якщо це дозволить епідемічна ситуація, – щоб учні, які потребують додаткової допомоги, могли відвідувати курси і брати участь в спортивних заходах.

Нагадаємо, що раніше спостереження виявило, що без допомоги батьків школярі вчаться краще. Учні, у яких старше покоління перевіряє домашнє завдання, отримують оцінки нижчі за тих, хто все робить сам.

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Джерело: El Pais
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