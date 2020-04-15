Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину

Український шоумен Сергій Притула розповів, як проводить карантин та чим займається під час вимушеного відпочинку. Також зірковий ведучий розкрив, що першим зробить, коли все налагодиться.

Як розповів Сергій Притула в інтерв'ю "Українській правді", під час карантину він надолужує згаяний час. Зокрема, ведучий внормував свій режим дня та почав спати по 8, а не по 4 години на добу.

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Попри велику кількість вільного часу, Притула не вважає карантин періодом, коли можна бити байдики: "Кожен день є якісь справи, хоча й гастрольна діяльність "Вар'яти-шоу" вже місяць як відсутня повністю. Тим не менше, хлопці постійно пишуть нові матеріали, тому що ми розуміємо, що в якийсь прекрасний день карантин закінчиться, гастролі та зйомки відновляться".

У нашому колективі я, крім посади очільника і конферансьє, ще маю обов'язки шеф-редактора. Я редагую матеріали, які хлопці пишуть, і вони мені їх регулярно постачають. Так само як і редакторська команда каналу вряди-годи закидає мені матеріали під зйомки тих проєктів, які зараз поставлені на паузу, – ділиться Притула.

Крім цього, у Сергія з'явилась нагода добратись до тих справ, до яких раніше ніколи руки не доходили. Насамперед – це Youtube-канал, який ведучий останнім часом досить активно розвиває. Також Притула завів Telegram-канал, наповнення якого теж займає багато часу.

Ну, і, звичайно, звільнилося багато часу для того, щоб проводити його з дітьми. І це те, що мене на карантині тішить найбільше, тому що попередній робочий графік не дозволяв мені так багато часу витрачати на сім'ю, – зізнається шоумен.

Притула з дружиною і старшим сином

Насамкінець Сергій додав, що після завершення карантину та спаду пандемії найперше він поїде до мами: "Це дуже важко перебувати за 500 кілометрів від мами. Ми спілкуємося, звичайно, кожного дня в телефонному режимі. Мама набирає у вайбері, говорить з онуками. Але, ну, по-перше, ти переживаєш, відверто кажучи. Слава Богу, що мама в мене максимально свідома громадянка... На щастя, мій брат у Тернополі, він приїжджає до мами, часом щось там підвезе, на паркан пакетик повісив, три метри дистанції з мамою переговорив і поїхав".

Як тільки карантинні обмеження буде знято, першим ділом я поїду до мами, а другим ділом я зберу "Вар'ятів" і розкажу, як ми будемо далі жити, – підсумовує Притула.

За його словами, цей період є великим випробуванням та викликом для нього як для керівника, тож він постарається зробити так, щоб "Вар'яти" не відчули дискомфорту через те, що у них немає роботи.

"Я сказав, що я дуже хочу нагнути цю кризу. І я зараз роблю максимум для своїх людей, щоб можна було це зробити. Чого і раджу, і бажаю усім керівникам, які мають таку можливість, – не економити на людях і постаратися не звільняти", – порекомендував Сергій Притула.

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