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ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
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Популярна телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з шанувальниками список справді захопливих фільмів, які чудово підійдуть для занять спортом на карантині.
Українська шоувумен Маша Єфросиніна активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон користувачів. Частенько зірка влаштовує опитування та ділиться своїми думками і порадами на різноманітні теми. Цього разу ведуча поділилась підбіркою фільмів, які варті уваги.
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"Якщо сумувати всі списки фільмів, які зараз радять в мережі, то вистачить ще на рік карантину (не дай Боже). Проте ловіть список фільмів, які я передивилась займаючись кардіо на доріжці - вони настільки захоплюють, що мій кілометраж збільшився. Дивіться на здоров'я. З цими під'їданнями вдома, відчуваю, що тарахтіти мені ще на доріжці і тарахтіти", – поділилась вона.
Сховище (Shelter, 2010)
"Трилер з неймовірною Джулліанною Мур і дуже незвичайною кінцівкою".
Сюжет: містичний трилер розповідає про психіатра та матір-одиначку Кару Гардінг, яка працює над синдромом роздвоєння особистості. Однак якось їй трапляється пацієнт, духовний стан якого неможливо описати наукою, адже насправді це демон.
Джентльмени (The Gentlemen, 2020)
"Гая Річі обожнюю. І навіть Метью Макконехі не бісив :)".
Сюжет: британський наркобарон хоче продати свою дуже прибуткову і небезпечну марихуанову імперію. Але не будь-якому, а династії мільярдерів з Оклахоми. Різні менталітети – це не найбільша проблема у цій справі.
Форд проти Феррарі або Аутсайдери (Ford v. Ferrari, 2019)
"З вином під пазухою у чоловіка, – те, що треба!"
Сюжет базується на реальних подіях, коли у 1966 році команда інженерів Ford почала розробляти новий спорткар, який повинен стати конкурентом для Ferrari. А група доволі непроста, адже до неї входить і гонщик Кен Майлс, який готовий на все, щоб перемогти у 24-годинних перегонах Ле-Ман.
Жінки на межі нервового зриву (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)
"Старий Алмодовар (мій найулюбленіший режисер) про жінок все зрозумів давно! Але як це незрівнянно".
Сюжет: Жінка Пепа Маркос залишається покинутою коханцем Іваном. Вона вирішує зрозуміти, чому ж він так повівся, тож знайомиться з його колишньою дружиною і сином. Вони теж не надто багато знають про нинішнє життя Івана. Аж раптом Пепа дізнається від подруги, що вона тепер у розшуку, оскільки колишній коханий був терористом. Жінка йде до адвоката Пауліни Моралес, яка допомагає відкрити лише одну правду: тепер вона нова коханка таємничого Івана.
Сенсація (Bombshell, 2020)
"Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Марго Роббі і реальна історія витіснення директора телеканалу FOX за сексуальні домагання працівниць! Ода невеликій перемозі жінок над тотальним сексизмом".
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