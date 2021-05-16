На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Ісландії виставили на продаж активний вулкан Фаградальсф'ядль
-
- 2
В Ісландії виставили на продаж землю, де розташований вулкан Фаградальсф'ядль. Він по цей час вивергається і це може тривати ще кілька років.
Вулкан розташований на приватній землі, яка належить асоціації землевласників, що складається з 20 осіб. Асоціація отримує запити про продаж землі, і кілька пропозицій зараз є на розгляді, пише Bloomberg.
І ще: Понад 70 тисяч блискавок за 4 години: вражаюче відео грози в Австралії
Мабуть, зараз це найгарячіша пропозиція з продажу землі в країні, – жартома зазначив голова асоціації Сігурдур Гуджон Гісласон.
Відзначається, що придбати можна як весь вулкан, так і його частину. Ціни на землю не повідомляються. За словами власниці однієї з ділянок вулкана Анни Тордіс Гудмундсдоттір, її земля продається "за відповідною ціною", і вона вже отримала дві пропозиції. Жінка додала, що ця земля належала її сім'ї впродовж декількох поколінь, і їй хотілося б, щоб хтось побудував на ній щось гарне, що б людям сподобалося.
Майбутнім власникам вулкана буде заборонено обмежувати до нього доступ широкому загалу. Влада вже виділила 70 мільйонів ісландських крон на створення туристичної інфраструктури на об'єкті.
Вулкан Фаградальсф'ядль прокинувся в кінці березня, до цього він спав 6 тисяч років. Згідно з прогнозами фахівців, виверження може тривати ще кілька років. Вулкан розташований приблизно за 40 кілометрів від Рейк'явіка.
Читайте також: Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
19:21В Ісландії виставили на продаж активний вулкан Фаградальсф'ядль
-
18:46У Харкові знесли найвищу частину старого елеватора: момент вибуху показали на відео
-
18:18Гороскоп на 17 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
17:21Як попрасувати одяг без праски: неймовірний лайфхак показали на відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:50Гороскоп на червень 2021: три знаки Зодіаку, яким щаститиме у всьому в перший місяць літа
-
16:20ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
15:51Наталя Могилевська підкорила шанувальників сміливим експериментом із зовнішністю: відео
-
15:22Який раціон дозволяє продовжити життя
-
14:48Понад 70 тисяч блискавок за 4 години: вражаюче відео грози в Австралії
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:55Скандальна Ембер Херд заінтригувала провокаційними фото (18+)
-
13:22Коли почнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз від МОЗ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:53Блогер купив натуральне мило і отримав власний садочок (відео)
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
11:52Чому танцювати корисно для здоров'я
-
11:21Ірландія вигадала, як повернути людей у села
-
10:52Зваблива тренерка Теммі Хемброу показала фото у спідньому (18+)
-
10:26Як правильно наливати воду у форми для льоду: лайфхак у відео
-
09:55Погода в Україні 16 травня: від дощів до спеки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
-
08:47Тоні Хоук розповів про переваги електричного Mercedes-Benz EQT: відео
-
08:18Сніданок для чемпіонів: найкорисніші продукти для вашого здоров'я
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен