В Ісландії виставили на продаж активний вулкан Фаградальсф'ядль

В Ісландії виставили на продаж землю, де розташований вулкан Фаградальсф'ядль. Він по цей час вивергається і це може тривати ще кілька років.

Вулкан розташований на приватній землі, яка належить асоціації землевласників, що складається з 20 осіб. Асоціація отримує запити про продаж землі, і кілька пропозицій зараз є на розгляді, пише Bloomberg.

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Мабуть, зараз це найгарячіша пропозиція з продажу землі в країні, – жартома зазначив голова асоціації Сігурдур Гуджон Гісласон.

VIDEO: After more than a month of steady outflows of lava, the eruption near #Fagradalsfjall in Iceland is behaving like a geyser, with lulls between high lava fountains visible from the capital Reykjavik, 30 kilometres away pic.twitter.com/aRKRJcRb5X — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

Відзначається, що придбати можна як весь вулкан, так і його частину. Ціни на землю не повідомляються. За словами власниці однієї з ділянок вулкана Анни Тордіс Гудмундсдоттір, її земля продається "за відповідною ціною", і вона вже отримала дві пропозиції. Жінка додала, що ця земля належала її сім'ї впродовж декількох поколінь, і їй хотілося б, щоб хтось побудував на ній щось гарне, що б людям сподобалося.

Майбутнім власникам вулкана буде заборонено обмежувати до нього доступ широкому загалу. Влада вже виділила 70 мільйонів ісландських крон на створення туристичної інфраструктури на об'єкті.

Вулкан Фаградальсф'ядль прокинувся в кінці березня, до цього він спав 6 тисяч років. Згідно з прогнозами фахівців, виверження може тривати ще кілька років. Вулкан розташований приблизно за 40 кілометрів від Рейк'явіка.

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