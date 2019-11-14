В Ісландії величезна хвиля змила туристів під час групового селфі: відеофакт

На популярному ісландському пляжі Рейнісф'яр гігантський потік води змив туристів, поки вони робили селфі. Відео інциденту з'явилося в мережі.

Туристів змило величезною хвилею на знаменитому ісландському пляжі Рейнісф'яр. На коротких відеороликах, які з'явилися в Facebook, зафіксовано, як люди у паніці забираються на скелі в спробі втекти від хвилі і намагаються втриматися на ногах.

І ще: ТОП-5 найпопулярніших міст серед користувачів Instagram

Під час цього поліцейський стояв на скелі і знімав туристів, які розгулювали по берегу, коли пляж накрила хвиля. Офіцер при цьому кілька разів повторює: "Ідіоти!". В результаті інциденту один з туристів отримав травму плеча і був доставлений в найближчий госпіталь. До слова, на пляжі встановлені знаки декількома мовами, що попереджають людей про небезпеку. Однак туристи заради незабутніх вражень продовжують спокушати долю.

Рейнісф'яр – пляж з чорним як смола піском, простягається на п'ять кілометрів і є одним з найвідоміших місць в Ісландії. Правда, туристи сюди приїжджають не для того, щоб покупатися і позасмагати, а заради інтересу побачити таке незвичайне явище.

Читайте також: На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів