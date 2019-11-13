ТОП-5 найпопулярніших міст серед користувачів Instagram

Туристичний портал Wego назвав найпопулярніші міста серед користувачів соціальної мережі інстаграм. До п'ятірки увійшов Дубай завдяки широким пляжам і архітектурі. Які ж міста також потрапили до рейтингу – читайте далі!

Цікаво, що Дубай посів перше місце в категорії "їжа" за кількістю хештегів в Instagram. 26 відсотків усіх хештегів, якими відзначені фото з Дубая, включають найменування різних страв.

І ще: Як виглядає масовий туризм в Instagram: епічне відео

Тільки цього літа було зареєстровано 79 мільйонів хештегів, пов'язаних з відвідуванням Дубая. Одна з найпопулярніших локацій для зйомки – міський Miracle Garden – найбільший квітковий сад у світі. На 72 000 квадратних метрах парку росте понад 50 мільйонів квітів. У п'ятірку найбільш відвідуваних місць міста також входить Бурдж-Халіфа – найвищий хмарочос у світі (828 метрів).

А в центральному міському парку Zabeel Park розташована Dubai Frame – одна з головних архітектурних пам'яток міста. Це 150-метрова споруда шириною 93 метри, розташована таким чином, щоб з її оглядових майданчиків відвідувачі могли насолодитися видами сучасного Дубая на півдні та старого Дубая на півночі. Зауважимо, що Дубай – єдине арабське місто, яке входить до п'ятірки лідерів.

Перше місце в рейтингу найбільш інстаграмних міст посідає Лондон зі 118 мільйонами постів. На другому місці – Париж (101 млн), а далі – Ніцца і Нью-Йорк, які можуть похвалитися 87 і 83 мільйонами постів відповідно.

Серед лідерів рейтингу опинилися також Стамбул, Джакарта, Лос-Анджелес, Барселона, Москва і Токіо.

Ми ж нагадаємо, що саме соціальні мережі роблять значний вплив на індустрію туризму. Низка досліджень показує, що "instagramability" – ключовий критерій, за яким молоді мандрівники – особливо мілленіали – вибирають, куди поїхати у відпустку і де витратити свої гроші.

41% людей у ​​віці до 33 років віддають перевагу саме "інстаграмним" місцям при виборі пункту призначення. І туристична індустрія прагне отримати з цього вигоду.

Читайте також: Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше