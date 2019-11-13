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На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів

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Курорт Коста-дель-Соль - фото 1
Курорт Коста-дель-Соль / cadespa

В іспанському місті Махас на популярному курорті Коста-дель-Соль туристам, які важать понад 80 кілограмів, заборонять кататися на віслюках.

Такі нововведення пов'язані з тим, що зоозахисних організацій почали скаржитися на те, що з тваринами неналежно поводяться. Згідно з їхніми даними, в грудні 2014 року один осел загинув після того, як на нього сів майже 150-кілограмовий турист.

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Також влада має намір посилити ветеринарний контроль і посилити перевірку стану стаєнь, в яких утримуються тварини. Нові правила планується ввести з 1 січня 2020 року.

На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів - фото 367834

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Джерело: dailymail
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