На популярному курорті введуть заборону для товстих туристів

В іспанському місті Махас на популярному курорті Коста-дель-Соль туристам, які важать понад 80 кілограмів, заборонять кататися на віслюках.

Такі нововведення пов'язані з тим, що зоозахисних організацій почали скаржитися на те, що з тваринами неналежно поводяться. Згідно з їхніми даними, в грудні 2014 року один осел загинув після того, як на нього сів майже 150-кілограмовий турист.

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Також влада має намір посилити ветеринарний контроль і посилити перевірку стану стаєнь, в яких утримуються тварини. Нові правила планується ввести з 1 січня 2020 року.

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