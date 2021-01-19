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Як виглядає найзасніженіша траса у світі зі сніговим покривом товщиною у 6-поверхівку
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У Японії зуміли перетворити недолік у туристичне місце, яке тепер показують мандрівникам на гірському маршруті Tateyama Kurobe Alpine. Траса розташована на острові Хонсю і проходить через гору Татеяма. Її особливість – величезна кількість снігу, висота якого сягає 20 метрів.
Подивитися на засніжену пам'ятку можна починаючи з квітня. Взимку тут просто не пройти через заметіль. Але в кінці червня сніг починає танути, і привабливий туристичний маршрут перетворюється на звичайну дорогу.
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Для деяких сніг не має значення. Такі туристи вибирають самостійне долання 90 км маршруту. Як варіант можна вибрати автобус, поїзд, канатну дорогу та інший вид транспорту. Найвища точка маршруту розташовується на висоті 2450 м.
Сам маршрут відкрили для туристів 50 років тому.
Щоб подолати весь шлях, туристам знадобиться близько 7 годин. Деякі розтягують задоволення і залишаються на нічліг, вирішуючи подивитися визначні пам'ятки. Наприклад, гори Тате і Акасавадаке, або відвідати прогулянкову зону Мідагахара.
Гірський маршрут Tateyama Kurobe Alpine у Японії
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