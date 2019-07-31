В Індії відкрилося кафе, яке обмінює пластик на їжу

Пластик можна буде обміняти на їжу

В індійському місті Амбікапур відкрилося кафе, яке обмінює пластикове сміття на їжу. За один кілограм відходів жителям дають повний обід, а за пів кілограма – щільний сніданок.

Заклад відкрила державна компанія Swach Bharat, що чистить дороги та вулиці.

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За допомогою кафе вона розраховує позбавити місто від двох головних проблем: голоду та сміття. Відходи компанія буде перетворювати на пластикові гранули і будувати з їх допомогою нові дороги. Для зручності кафе розмістили біля головної вулиці Амбікапура.

Для бездомних компанія підготувала окрему пропозицію: в обмін на зібраний пластик їм видаватимуть житло.

Так планують розв'язувати проблеми голоду та сміття

В індійському штаті Ассам вже три роки застосовують схожу схему: там працює школа, за яку можна заплатити пластиком, який потім піде на перероблення.

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