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Турбота про екологію: в Індії школярі розраховуються за навчання пластиком
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Засновники школи хочуть підвищити освітній рівень жителів свого регіону, а заодно поліпшити екологічну ситуацію. Саме з цією метою в одній з індійських шкіл учні розраховуються за навчання пластиком.
В індійському штаті Ассам вже три роки працює школа, яка замість грошей приймає за навчання пластик для перероблювання.
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Раніше жителі збирали його і використовували в холодні місяці для обігріву приміщень, не підозрюючи про те, що цим завдають шкоди здоров'ю та довкіллю.
Освітня установа для бідних сімей, яке одночасно вирішує проблему високої забрудненості пластиком, відкрили місцеві мешканки Парміта Сарма і Мазін Мухтар.
Курс навчання сфокусований на проблемах довкілля, але містить і стандартні математику, англійську мову та інші предмети.
З моменту відкриття кількість учнів у школі зросла з 20 осіб до 110. Парміта і Мазін хочуть відкрити по всьому штату ще близько 100 таких шкіл у найближчі п'ять років.
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