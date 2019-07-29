На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українці створили додаток, який допоможе очистити Карпати від сміття
-
- 35
Українські інженери GlobalLogic представили мобільний додаток, який допомагає зберегти природу Карпат. Платформа називається EcoHike. У додатку є інтерактивна карта, на якій користувачі можуть відзначати забруднену територію.
Туристи, що виявили сміття у горах, можуть сфотографувати ділянку, відзначити її на карті та повідомити про наявну проблему за допомогою додатка. Також з його допомогою екоактивісти зможуть об'єднатися для загального прибирання сміття.
І ще: У NASA пояснили, чому почастішали землетруси
Наприклад, побачивши інформацію про забруднену територію, користувачі можуть скорегувати свій маршрут по горах так, щоб допомогти прибрати сміття. Автори проекту впевнені, що завдяки таким спільним зусиллям Карпати стануть чистішими.
"Ідея створення програми виникла після організованого нашими колегами походу на гору Хом'як. Подорожуючи схилами, колеги побачили багато залишеного туристами сміття. Прибрати його можна було за допомогою, наприклад, хмарних і мобільних технологій, завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих людей. Так виникла ідея створення платформи, яка допоможе масштабувати процес збирання, зробити його зручним і організованішим", – розповідає лідер проекту EcoHike Юрій Голованов.
Читайте також: Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік
-
15:35Як виглядає Samsung Galaxy Note10+ в роботі: живі фото
-
15:30Магнітні бурі у серпні 2019: коли українцям варто бути обережними
-
15:24Лесю Нікітюк не впізнали на обкладинці глянцю
-
15:15З висоти МКС: NASA показало видовищні знімки Землі
-
14:56Канделакі погодилась, Астаф'єва – ні: Мілевський розповів про секс із зірками
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:44Шестирічна зірка YouTube купила 5-поверховий будинок у центрі Сеула
-
14:36Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок
-
14:30Тест: Який ти друг
-
14:12До 25-річчя культового серіалу ДРУЗІ у Нью-Йорку відкриють унікальну виставку
-
13:50У Google показали, як безконтактно керувати Pixel 4: відео
-
13:35Коли Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні: дата свят 2019
-
13:19Трек Old Town Road репера Lil Nas X побив 60-річний рекорд
-
13:00З'явилися подробиці про камери iPhone 2020
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята
-
12:37Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
-
12:25Гарячий тверк під трек Нікі Мінаж став хітом мережі: відверте відео
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
11:54Варення зі слив: рецепти приготування венгерок з шоколадом, горіхами, какао
-
11:35Найкращі фільми про справжню дружбу, які варто подивитися
-
11:18Геніальний лайфхак зі скотчем для тих, хто забув ключі в машині (відео)
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
10:26Кішки: дивіться трейлер мюзиклу, який розкритикували через вигляд головних героїв
-
10:15Привітання з Днем дружби 2019: побажання і картинки другу чи подрузі
-
14:30Тест: Який ти друг
-
12:10Анекдоти про море: смішні жарти та кумедні історії про літній відпочинок
-
10:55Прикольні цитати про дружбу з серіалу ДРУЗІ на всі випадки життя
-
07:14Погода в Україні 30 липня: на заході та півночі відчутно похолоднішає
- 29 липня
-
22:10Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою
-
19:15Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії
-
17:46ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:00ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
-
12:05Каспер, Скубі-Ду, Сабріна та інші: мультфільми, які популярні ще з 90-х
-
10:34Нова популярна музика липня: плейлист хітів для гарного настрою
-
09:33Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook
-
07:15Погода в Україні 29 липня: спеку розбавлять дощі у кількох областях
- 28 липня
-
21:2129 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір