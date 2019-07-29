Українці створили додаток, який допоможе очистити Карпати від сміття

Прокладайте маршрути так, щоб подбати про довкілля

Українські інженери GlobalLogic представили мобільний додаток, який допомагає зберегти природу Карпат. Платформа називається EcoHike. У додатку є інтерактивна карта, на якій користувачі можуть відзначати забруднену територію.

Туристи, що виявили сміття у горах, можуть сфотографувати ділянку, відзначити її на карті та повідомити про наявну проблему за допомогою додатка. Також з його допомогою екоактивісти зможуть об'єднатися для загального прибирання сміття.

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Наприклад, побачивши інформацію про забруднену територію, користувачі можуть скорегувати свій маршрут по горах так, щоб допомогти прибрати сміття. Автори проекту впевнені, що завдяки таким спільним зусиллям Карпати стануть чистішими.

"Ідея створення програми виникла після організованого нашими колегами походу на гору Хом'як. Подорожуючи схилами, колеги побачили багато залишеного туристами сміття. Прибрати його можна було за допомогою, наприклад, хмарних і мобільних технологій, завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих людей. Так виникла ідея створення платформи, яка допоможе масштабувати процес збирання, зробити його зручним і організованішим", – розповідає лідер проекту EcoHike Юрій Голованов.

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