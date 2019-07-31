Екологи б'ють на сполох: Чорне море заполонили пляшки

Фахівці Європейського Союзу та Програми розвитку ООН повідомили, що 83% сміття, знайденого у Чорному морі, – пластик: PET-пляшки, обгортки від солодощів, пластикові пакети.

Експерти, котрі проводили дослідження, зазначили, що великі річки (в Україні дослідження проводилися на Дунаї та Дністрі) несуть в море від шести до 50 одиниць сміття на годину. Кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря (90.5 до 50 одиниць сміття/км2).

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У відкладеннях Чорного моря як на шельфі, так і на глибині понад 2000 метрів був знайдений мікропластик.

За даними дослідження, концентрація деяких головних шкідливих хімічних сполук, які становлять загрозу життю морської фауни та людини, вища допустимих норм токсичності.

Серед таких сполук – бензо (а) пірен, деякі пестициди, інсектициди, а також ртуть й антипірени в рибі. Виявлено 124 хімічні сполуки, шкідливі для морської екосистеми та здоров'я людини, стійкі органічні речовини-забруднювачі, метали, пестициди, біоциди, лікарські засоби, антипірени та побутові хімічні засоби, – підкреслили фахівці.

Чорне море кишить пластиком: науковці

Концентрацію цих речовин у морській воді раніше не моніторили, а зараз пропонують включити їх у регулярні дослідження. Також експерти планують використовувати отримані результати як основу для розробки науково обґрунтованої програми заходів щодо поліпшення стану Чорного моря.

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