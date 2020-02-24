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Канарські острови накрила найсильніша піщана буря: вражаючі кадри

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Піщана буря на Канарських островах - фото 1
Піщана буря на Канарських островах / metro

Канарські острови накрила найсильніша з 2002 року піщана буря. Пил, який був принесений вітром з африканської пустелі Сахари, різко погіршив видимість і забарвив небо у помаранчевий колір.

Піщана буря прийшла з пустелі Сахари, яка подолала близько 500 км через Атлантичний океан. Національна служба погоди Іспанії заявила, що вітер до 120 км/год буде тривати на Канарських островах до понеділка. Зараз видимість залишається вкрай низькою, більшість місцевих жителів не залишають будинків.

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Через негоду були закриті три Канарських аеропорти, в яких застрягли тисячі пасажирів. Тимчасове зупинення роботи аеропортів "Гран-Канарія", "Тенеріфе Південний" і "Тенеріфе Північний" торкнулася в цілому близько 230 рейсів. Їхня робота вже поступово відновлюється.

Як повідомляється, піщану бурю видно було навіть з космосу. У мережі з'явився супутниковий знімок, на якому видно, як острова затягує пиловою хмарою.

Піщана буря з космосу - фото 388020
Піщана буря з космосу

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Джерело: metro
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