В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт

Сніг поруч з українською антарктичною станцією Академік Вернадський став багряного кольору. Вчені пояснили причину незвичайного забарвлення снігового покриву.

Так, українські полярники поділилися знімками, на яких видно, що сніговий покрив в Антарктиді став багряного кольору. Вчені назвали причину цього явища. Відповідне роз'яснення з'явилося на сторінці Міністерства освіти і науки України в Facebook.

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"Цікавого забарвлення снігу надають мікроскопічні снігові водорості. Наші вчені їх визначили під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis", – йдеться в повідомленні в соцмережі.

Полярники додали, що водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в сніговому покриві на протязі всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді літо), спори починають проростати. У відомстві зазначили, що таке явище можна спостерігати не тільки в Антарктиді, а й, наприклад, в Альпах.

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