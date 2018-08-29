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В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків

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Думки соцмереж щодо чоловічих бюстгальтерів розділилися - фото 1
Думки соцмереж щодо чоловічих бюстгальтерів розділилися / birminghammail

Австралійська компанія HommeMystere випускає дивну білизну для чоловіків.

Клієнтам пропонують широкий вибір бра, в комплекті з трусиками найбільш різних фасонів, а також комбінації, боді і нічні сорочки. Новинка призначена для чоловіків "які хочуть носити під одягом щось більш сексуальне".

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Бюстгальтери можна вибрати з плоскими чашечками або ж на поролоновій підкладці. Вся білизна зроблена з "м'яких, приємних на дотик матеріалів". "Таке сексуальне, моя дівчина обожнює мене в цьому", – пише в коментарях один з покупців.

Однак думки соцмереж розділилися. "Я думаю, мій хлопець і я пропустимо повз цей тренд", – писала одна з жінок. "Тепер ми можемо разом ходити купувати ліфчики...", – пожартувала інша.

В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків - фото 272902
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків - фото 272903
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків - фото 272901
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків - фото 272900
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків - фото 272904
В Австралії випустили колекцію бюстгальтерів для чоловіків

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Джерело: birminghammail
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