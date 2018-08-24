Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Користувачів здивував автомат для нарізки ананасів

  • 34
Диво-автомат для анансів здивував Reddit - фото 1
Диво-автомат для анансів здивував Reddit

В мережі не можуть відвести погляд від диво-автомата, який нарізає свіжий ананас.

На платформі Reddit користувач з ніком lordbaby1 поділився відео, на якому чоловік купує ананас та ставить у спеціальний автомат, який за кілька секунд чистить та нарізає фрукт за певну суму. Всього за 7 годин допис зібрав понад 21 тис. переглядів та понад 700 коментарів.

І ще: Неочікувані ілюстрації японського художника​

"Можна нам такому машинку для нарізання ананасів у місцеві магазини?", – відзначив автор під відео, і з ним важко не погодитись, адже виглядає це справді цікаво.

Can we also have this pineapple cutting machine in our local grocery stores from r/gifs

Читайте також: Монахиня стала зіркою бейсбольного матчу: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461107
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози