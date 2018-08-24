Користувачів здивував автомат для нарізки ананасів

В мережі не можуть відвести погляд від диво-автомата, який нарізає свіжий ананас.

На платформі Reddit користувач з ніком lordbaby1 поділився відео, на якому чоловік купує ананас та ставить у спеціальний автомат, який за кілька секунд чистить та нарізає фрукт за певну суму. Всього за 7 годин допис зібрав понад 21 тис. переглядів та понад 700 коментарів.

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"Можна нам такому машинку для нарізання ананасів у місцеві магазини?", – відзначив автор під відео, і з ним важко не погодитись, адже виглядає це справді цікаво.

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