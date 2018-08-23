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Фінський винахідник доплив до Таллінна на сауні

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Подорож тривала 16 годин - фото 1
Подорож тривала 16 годин / GearJunkie

Янне Кяпюлехто не вперше перетинає Фінську затоку незвичайним способом. Цього разу він зробив це на сауні.

Винахідник і колишній інженер NASA Янне Кяпюлехто перетнув Фінську затоку на плавучій сауні. 82 кілометри від Гельсінків до Таллінна він і його друзі подолали за 16 годин, хоча планували, що на дорогу піде вдвічі менше часу.

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Мандрівники співали пісні, знімали відео, гуляли невеликою палубою, купалися, смажили м'ясо на грилі, розмовляли і, звичайно, парилися в сауні.

У сауні встановлена ​​електропіч, що працює від сонячних батарей на даху.

"Баня на палубі – це дуже зручно. Погода була досить прохолодною, але класно, що у нас є, де зігрітися", – каже Кяпюлехто.

З погодою Янне не дуже пощастило. На щастя, судно витримало вітер, швидкість якого досягала 15 метрів на секунду, і півтораметрові хвилі. За словами самого винахідника, попри все, на плавучій сауні він і його друзі відчували себе в безпеці.

Янне не вперше перетинає Фінську затоку незвичайним способом. Відео експериментів він викладає на своєму каналі в YouTube.

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Джерело: etv
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