Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина

14 лютого в Україні в країні очікується доволі спокійна погода без значних опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

14 лютого, у п'ятницю, у більшості областей втихне вітер, а також поменшає опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Лише в західних областях набіжить хмарність, пройдуть мокрий сніг та дощ. Але на Заході України чудових місць для романтичних посиденьок достатньо, тому буде де сховатися від негоди. Хіба що туристам бажано краще гори завтра пропустити. Близькість циклону, атмосферний фронт. Температура повітря завтра вдень коливатиметься в межах +1+6 градусів, на Півдні +5+8, в Криму до +10 градусів", - зазначила вона.

У Києві 14 лютого також переважатиме суха погода з помірним вітром, вдень до +5 тепла.

Прогноз погоди на 14 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +2+4

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +2+4

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Сімферополь +6+8

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +1+3

Дніпро +4+6

Запоріжжя +3+5

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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