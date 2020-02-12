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У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі кадри

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Сніг у Багдаді - фото 1
Сніг у Багдаді

У столиці Іраку – Багдаді вперше з 2008 року випав сніг. Жителі міста побачили незвичайне для них явище вранці, 11 лютого, коли температура повітря опустилася до -2 градусів.

Жителі Багдаду помітили сніг вчора, 11 лютого, коли температура повітря опустилася до -2 градусів. Містяни неабияк зраділи снігу, а тому робили фото, гралися в сніжки, перш ніж він встиг розтанути ближче до опівдня.

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Своїми радісними враженнями жителі іракської столиці ділилися в соціальних мережах.

Снігопад є поширеним явищем в гірському північному регіоні Іраку. Втім, він рідко падає у Багдаді. Останній раз столиця бачила сніг у 2008 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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