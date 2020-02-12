У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі кадри

У столиці Іраку – Багдаді вперше з 2008 року випав сніг. Жителі міста побачили незвичайне для них явище вранці, 11 лютого, коли температура повітря опустилася до -2 градусів.

Жителі Багдаду помітили сніг вчора, 11 лютого, коли температура повітря опустилася до -2 градусів. Містяни неабияк зраділи снігу, а тому робили фото, гралися в сніжки, перш ніж він встиг розтанути ближче до опівдня.

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Своїми радісними враженнями жителі іракської столиці ділилися в соціальних мережах.



Снігопад є поширеним явищем в гірському північному регіоні Іраку. Втім, він рідко падає у Багдаді. Останній раз столиця бачила сніг у 2008 році.

#Iraq's capital #Baghdad (-2°) woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

pic.twitter.com/XhGV9NTKgT — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B — Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

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