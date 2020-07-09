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В Альпах з'явився рожевий лід : фотофакт

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Альпи - фото 1
Альпи / euronews

Рожевий сніг в Італійських Альпах може стати наочною ілюстрацією глобального потепління.

Льодовик Презена, де виявлений рожевий сніг, розташований на висоті 3069 метрів над рівнем моря. Тут є популярний гірськолижний курорт. З 2008 року льодовик намагаються захистити від танення.

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Незвичайний колір снігу викликаний водоростями. Спочатку фахівці говорили, що це можуть бути водорості Ancylonema nordenskioeldii, які зазвичай трапляються в Гренландії. Пізніше з'явилася інформація, що мова йде про інші водорості, здатні існувати при низьких температурах: Chlamydomonas nivalis.

За словами Бьяджо ді Мауро з Національної дослідницької ради Італії, поява водоростей – це природне явище, яке відбувається у весняний і літній періоди в середніх широтах, а також на полюсах. Однак зміна кольору льоду може прискорити танення льодовика Презена, вже і так постраждалого через глобальне потепління.

В Альпах з'явився рожевий лід : фотофакт - фото 414780

В Альпах з'явився рожевий лід : фотофакт - фото 414781

В Альпах з'явився рожевий лід : фотофакт - фото 414782

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Джерело: euronews
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