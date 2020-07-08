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В Одеській області зняли на відео потужну піщану бурю

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Піщана буря на Одещині - фото 1
Піщана буря на Одещині / Facebook

У курортному селищі Росєйка, що на Одещині, очевидцям на камеру вдалося зняли піщану бурю. Ролик опублікувала журналіст Катерина Пешко на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією, спершу в небі стояли дощові хмари і не було вітряно, проте через деякий час утворилися маленькі піщані смерчі, які буквально збивали з ніг людей.

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В Одеській області зняли на відео потужну піщану бурю - фото 414623

"Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками. З криками бігли нудисти. Втекти ми не встигли. Довелося впасти під якимось пагорбом і накритися пледом. Випльовуючи пісок, ми намагалися змусити собак не висовувати носи. Знімати стихію я почала вже під час затишшя, коли піщана "хмара" пройшла через нас", – йдеться в повідомленні.

Журналіст Катерина Пешко зазначила, що після бурі в селищі пропала електрика і перестав працювати водяна помпа.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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