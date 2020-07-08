В океані відбулася наймасштабніша чистка від пластику

У світовому океані провели найбільшу за всю історію чистку від пластику. Фахівці фактично вручну зібрали 103 тонни пластикових відходів. При цьому, щорічно в океан потрапляє до 12,7 мільйона ​​тонн сміття.

Фахівці провели 48 днів у водах світового океану між узбережжями Каліфорнії і Гаваїв. Вони практично вручну зібрали 103 тонни пластикового сміття і рибальських сіток.

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В Інституті океанських подорожей відзначили, що ця експедиція є найбільшою за всю історію. Раніше наймасштабніше прибирання океану пройшло у 2019 році і тривало 25 днів. У рибальських сітках учасники експедиції знайшли скелети морських тварин, які загинули через сміття.

Відзначається, що у світовий океан щорічно потрапляє близько 12,7 мільйона тонн сміття.

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