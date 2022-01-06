В Африці прокинувся один із найбільших вулканів світу: перші кадри

Один із найактивніших вулканів світу – гора Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – викидає у небо величезні хмари чорного диму та вулканічного попелу. Геологи спостерігають підвищення сейсмічної активності.

Як пише BBC, спостерігачі зафіксували зростання температури в основному кратері Ньїрагонго до 400ºС та значне збільшення підземних поштовхів. Крім цього, з фото видно, що кратер гори заповнений гарячою лавою.

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Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Разом з тим, керівник обсерваторії Селестін Касерека сказав, що виверження поки що малоймовірне, але дим і попіл вулкана можуть становити небезпеку для здоров'я населення.

Жителям радять зберігати спокій, але люди налякані, оскільки досі не забули руйнівних наслідків, спричинених виверженням вулкана у травні минулого року. Тоді загинули 32 особи, ще тисячі були змушені шукати нові будинки. Більшість біженців втекли до сусідньої Руанди, тоді як інші й досі живуть у тимчасовому таборі у місті Гома.

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