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Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана

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Острів Пальма - фото 1
Острів Пальма / twitter

На Канарах виверження вулкана не вщухало впродовж трьох місяців. У що нині перетворився острів Пальма, дивіться далі на фото.

Жителі острова Пальма нарешті змогли зітхнути з полегшенням — вулкан Кумбре-В'єха, який прокинувся 19 вересня цього року, перестав вивергатися через три місяці. Щоправда, фахівці не впевнені, що вулкан припинив свою активність остаточно, але викидів уже давно не було, а тому жителі переконані: все закінчилося.

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Їхньому досвіду в цій справі можна довіряти — на острові Пальма є безліч вулканів, які час від часу дають про себе знати. Однак такого довгого та потужного виверження, яке завдало б стільки ж шкоди, не було близько 580 років.

За три місяці Кумбре-В'єха знищив понад 1500 будинків і 73 кілометри доріг, перетворивши острів на декорації до постапокаліптичної гри. Тепер рятувальникам та місцевим жителям належить очистити територію від маси пилу та попелу.

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489857

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489850

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489851

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489852

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489854

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489855

Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана - фото 489856

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