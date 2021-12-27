Дивіться, як зараз виглядає острів Пальма, на якому три місяці тривало виверження вулкана

На Канарах виверження вулкана не вщухало впродовж трьох місяців. У що нині перетворився острів Пальма, дивіться далі на фото.

Жителі острова Пальма нарешті змогли зітхнути з полегшенням — вулкан Кумбре-В'єха, який прокинувся 19 вересня цього року, перестав вивергатися через три місяці. Щоправда, фахівці не впевнені, що вулкан припинив свою активність остаточно, але викидів уже давно не було, а тому жителі переконані: все закінчилося.

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Їхньому досвіду в цій справі можна довіряти — на острові Пальма є безліч вулканів, які час від часу дають про себе знати. Однак такого довгого та потужного виверження, яке завдало б стільки ж шкоди, не було близько 580 років.

За три місяці Кумбре-В'єха знищив понад 1500 будинків і 73 кілометри доріг, перетворивши острів на декорації до постапокаліптичної гри. Тепер рятувальникам та місцевим жителям належить очистити територію від маси пилу та попелу.

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