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У столиці Ісландії відкрили виставку постерів українських митців про війну в Україні
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У ісландському Рейк'явіку презентували понад 15 плакатів львівських художників про війну, яку розпочала росія на території України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
На цій виставці представлені роботи таких митців: Богдани Давидюк, Михайла Скопа, Олександра Приймака (Sasha Pes) та Віталія Руппельта (Аппекс). Усі з представлених плакатів були створені митцями вже під час війни, а до їхнього показу в Ісландії, роботи презентували в Україні.
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Відомо, що ініціатива виставки належить Львівському муніципальному мистецькому центру та благодійній організації Artist4Ukraine. Виставка постерів відбувається в SIM Gallery (Рейк'явік) до 30 січня.
Виставка з постерів – це спосіб легкими методами передати те, що відбувається в Україні. Вирішили зробити постери з таким інформаційним посилом – підтримки України, зупинки геноциду. Є постери Богдани Давидюк про "Азовсталь" і Ірпінь, відповідно, ми ці постери видрукували та подали. Також представили постери Віталія Руппельта (Аппекса). Він подав зображення трьох історичних міфічних персонажів і два постери про тероборону, ЗСУ, які створив під впливом українського графіка Ніла Хасевича", – зазначає Ляна Мицько.
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