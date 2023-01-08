У Києві створили 3D-моделі архітектурних та історичних пам'яток

Відтепер доступні до перегляду оцифровані 15 архітектурних та історичних пам'яток зі столиці України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фахівці з "Київ Цифровий" створив 3D-моделі 15 історичних пам'яток у форматі доповненої реальності. Серед "експонатів" туристично-культурний хаб оприлюднив моделі "Золотих воріт", засновників Києва, звірів Марії Примаченко, історичних постатей та будівель часів Київської Русі.

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Переглянути усі зацифровані взірці можна за ЦИМ посиланням. Або ж заскануйте QR-код безпосередньо на будівлях.

Наш Київ, хоч і має поважний вік, але завжди в темі новітніх технологій. Тож зустрічай його в доповненій реальності й пізнавай історію, архітектурні шедеври та культуру столиці за допомогою 3D-моделей", – йдеться в описі до проєкту.

До того ж "Київ Цифровий" створив віртуальні тури будинками, які були зруйновані під час війни – тури музеєм Ханенків, київським велотреком, Пейзажною алеєю, Пішохідним мостом.

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