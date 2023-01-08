Українське Різдво – дивіться цікаву онлайн-виставу, яку підготував музей Івана Гончара

Фахівці музею Івана Гончара підготували безплатну онлайн-виставку, яка присвячена Різдву. Українці можуть переглянути проєкт "Українське Різдво", щоб дізнатись більше про це свято та поринути у світ теплих, світлих та приємних спогадів.

Перегляд проєкту відбувається онлайн і він абсолютно безоплатний, проте організатори просять умовну вартість квитка перерахувати на підтримку армії та відновлення України.

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Переглянути онлайн-виставку можна безплатно за ЦИМ посиланням.

Цей проєкт також має англійську версію, щоб ви могли ділитися "Українським Різдвом" із закордонними друзями та знайомими. До того ж виставка має "сторінку світла", на якій ви можете поділитися привітаннями та враженнями від виставки.

На сайті представлено до перегляду понад 70 експонатів, серед яких аудіозаписи автентичних колядок, колядницькі зірки й інші атрибути свята, а також давні світлини українців.

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